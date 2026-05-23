All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、長野県在住44歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：georgeさん年齢性別：44歳男性同居家族構成：本人、妻（43歳）居住地：長野県住居形態：賃貸雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人200万円、配偶者80万円現預金：400万円リスク資産：0円定期預金に300万円「利率とサービスを比較して選んだ」