いつまでも若々しくいるにはどうすればいいか。東北大学名誉教授の上月正博さんは「心臓を適度に鍛えることで若さが保たれる。長い時間、体を動かさない状態が続くと心臓が『省エネモード』になり、老化が進む原因になる」という――。※本稿は、上月正博『100歳まで元気な心臓の育て方100』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ilona titova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ilona titova■「