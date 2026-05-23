突然ですが、「CCS」が何の略か知っていますか？環境保全に大切な技術…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Carbon Capture and Storage（二酸化炭素回収・貯留）」でした！CCSとは、「Carbon Capture and Storage」の略で、日本語では「二酸化炭素回収・貯留」と訳されます。CCSは、発電所や工場などから排出される二酸化炭素（CO2）を大気中に放出する前に回収し、地中深くに圧入・貯留する技術のことです。気候変動対