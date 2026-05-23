◇プロ野球セ・リーグ阪神7-4巨人（5月22日、東京ドーム）試合前に行われた坂本勇人選手の通算300号ホームランの表彰セレモニー。投手陣もベンチ前に並んで、そのセレモニーを見守りました。その後、国歌演奏が行われるため、ピッチャー陣はブルペンに向かいましたが、坂本選手は目の前にいた田中将大投手のユニホームをクイッと引っ張り、足止めしました。苦笑いしながらも、どことなくうれしそうな田中投手。巨人のユニホーム