「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）阪神が「伝統の一戦」初戦に大勝して３連勝。首位・ヤクルトに再び０・５差まで接近した。以下、阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−これぞ伝統の一戦。「付け入る隙と言いますか、それを見ていたんですけど、やはり厳しい勝負になりますね」−立石の活躍に呼応するように中軸も活発に。「連動して束になってかかっていく。特に大切なゲームと捉えていっていますか