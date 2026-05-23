【サンパウロ共同】キューバの首都ハバナにある米大使館前で22日、米司法省がラウル・カストロ元国家評議会議長らを起訴したことに抗議する集会が開かれた。数千人の市民が「ラウル万歳」と声を上げ、カストロ氏への支持を表明した。市民らはキューバ国旗やカストロ氏の肖像画、「カストロ氏と共に」と書かれたプラカードを手に集結。カストロ氏本人は集会に参加しなかったが「国民と世界中の友人の連帯に心から感謝する」との