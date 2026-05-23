「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）広島の名原典彦外野手（２５）が、プロ初出場初スタメンで、プロ初安打、初打点を含む２安打１打点と躍動した。「８番・右翼」で出場。五回１死一塁で中前打を放って記念打とすると、七回２死一塁では右中間を破る三塁打でプロ初適時打を決めた。育成選手として迎えた４年目の今季。前日２１日に支配下登録されたばかりの若鯉が、プロとしての大きな一歩を踏み出した。力強く