【モデルプレス＝2026/05/23】ニッポン放送で、5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）がパーソナリティを務める特別番組『KEY TO LIT key to listen』（読み：キテレツ キテリス）の放送が決定した。【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場◆KEY TO LIT、グループ初の冠ラジオ番組決定今回の特別番組がグループとして初の冠ラジオ番組となり、 5月30日18時より生放送で届ける。岩崎大昇（ ※「崎」は正式には「たつさき」