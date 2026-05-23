NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4523.20（-19.30-0.42%） 金６月限は反落。エネルギー高を背景に米インフレ見通しが強まっており、米利上げ開始が意識されていることが金相場を圧迫した。年明けの米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを主張していたウォラー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事は、インフレ期待が揺らぎ始めた場合の利上げ支持をためらわないと述べた。声明文の緩和バイアスの