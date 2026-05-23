ドル円、１５９円台前半で推移全体的に様子見ウォーシュ氏がＦＲＢ議長に就任＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台前半での推移が続いた。ウォラーＦＲＢ理事が「利下げと同じくらい利上げの可能性もあることを明確に示すべき」との考えを示したことから、ドル高の反応も見られていた。ただ、欧米の３連休を控えていることもあり、全体的に様子見の雰囲気も広がり、小幅な値動きに留まっ