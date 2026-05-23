捕手育成に自信DeNAの正捕手だった山本祐大（27）がトレードでソフトバンクに移籍した。【写真を見る】“衝撃トレード”の理由となった「期待の新人」とは？バリバリのレギュラーであるだけでなく、オールスターに出場し、侍ジャパンにも招集されている。球界を代表する捕手と言っても過言ではない彼がトレード、しかもシーズン途中に移籍とは極めて異例である。「山本は早ければ来季、FA権を取得します」と、大手紙記者が語