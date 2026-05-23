最大80億円ゴルフシーズン到来で快適な日和が続いている。ところが、不信の黒雲が覆ったままなのが公益財団法人「日本ゴルフ協会」（以下・JGA）だ。【写真を見る】52歳で「大学時代の体重」に戻したというミケルソンのスリムな姿「週刊新潮」2月5日号でも報じたが、全国のゴルフ場を傘下に置くJGAの理事会で、赤字が問題になったのは昨年12月。そこで“解決策”として今年度から1ゴルフ場（18ホール以上）当たり一律10万円の会