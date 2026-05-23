「有力馬次走報」(２２日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆共同通信杯と京都新聞杯で連続２着のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇）がダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）へ向けて１週前追い切り。前走から中２週と日が浅いこともあり、栗東ＣＷで馬の気持ちと道中のリズムを優先し、６Ｆ８７秒７−３９秒３−１２秒３