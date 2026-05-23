【ワシントン共同】米国務省は22日、米国とカナダ、北欧諸国が会合を開き、北極圏の安全保障上の課題に対処するため対話を深めることで一致したと発表した。北極圏は戦略的に重要性が高まっているとし、影響力拡大を図る中国やロシアを念頭に、緊密に連携する必要があると確認した。トランプ大統領は安保上の懸念を理由にデンマーク自治領グリーンランドの領有を要求。北大西洋条約機構（NATO）は米側の懸念に対応するため警戒