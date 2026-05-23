「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）「根性のある馬ですから」。鳴海助手が底力に期待するスウィートハピネスが、桜花賞１３着から巻き返しを図る。金曜朝は栗東Ｂから坂路で軽く汗を流して輸送に備えた。調教後に発表された馬体重は４５０キロ。前走からプラス１０キロとなったが「数字の増減はあるかもだけど、動ける体ではある。短期放牧を挟んでいい状態で戻ってきて、追い切った後も変わらず順調」と万全の態勢で決戦の