太田愛初の短編集『最初の星は最後の家のようだ』（光文社）に収録されている「十月の子供たち」の英訳版が公開された。 【画像】太田愛の「十月の子供たち」英訳版イントロダクション 今回英訳された「十月の子供たち」は、2025年6月に刊行された太田愛初の短編集『最初の星は最後の家のようだ』に収録されている一編。二卵性双生児の〈わたし〉と〈ぼく〉が、ある十月の金曜日の夜、母親に連れられ〈びっくりキャンプ〉へ