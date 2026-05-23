小学校・中学校と不登校を繰り返していた男性が、いま、福井県で社会人としての歩みを進めています。倉敷市出身の間野凛太郎さんです。 【写真を見る】不登校を乗り越え社会に羽ばたいた男性「ほんの少し変わるのなら僕は笑顔になること」吉備高原希望中学校の卒業生が後輩につなぐ“希望”のバトン【岡山】 その間野さんが人生を立て直すきっかけとなったのが、岡山県吉備中央町にある全寮制の学び舎「吉備高原希望中学校」