ある日突然、高倉健の妻役として映画「居酒屋兆治」に出演しないかとオファーを受けた歌手・加藤登紀子。尻込みし、思わず断った彼女を口説き落とした言葉とは？歌手生活60年で加藤登紀子が経験した「まさか」な出来事を回顧する。※本稿は、歌手の加藤登紀子『「まさか」の学校』（時事通信社）の一部を抜粋・編集したものです。女優でもないのに高倉健の妻役に大抜擢！とっておきの出会い物語、「高倉健さんとのま・さ・か」。