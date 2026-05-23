セリエA 25/26の第38節 フィオレンティナとアタランタの試合が、5月23日03:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ジャック・ハリソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャコモ・ラスパドーリ（FW）、カマルディーン・スレマナ（FW）、ラザール・サマ