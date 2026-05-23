がんと診断されたとき、「このまま働き続けられるのか」と悩むのは避けがたい。実際、その不安から仕事を手放す人は3割を超える。しかし、離職の理由は病気そのものだけではない。がん専門医である筆者が、その実態と背景にある要因を明らかにする。※本稿は、山口建『高齢者とがん』（中公新書）の一部を抜粋・編集したものです。がん治療の際は無理をせず身体や心へのいたわりを優先する2003年実施のアンケート調査「がん体験