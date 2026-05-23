資料は中身がすべてだと思っていないだろうか。時間をかけて内容を作り込みながら、タイトルは「営業報告」「会議用資料」と、なんとなくで済ませてしまう。実はその時点で、「読まれる人」と「読み飛ばされる人」の差がついているかもしれない。815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、職場で評価されている人たちは、資料のタイトルのつけ方に明確なルールを持っているという。では、その差はどこ