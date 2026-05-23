まさかのシーズンエンドだった。松木玖生も心中穏やかではないだろう。だが、その悔しさを隠して感謝のメッセージを投稿した。ファンからは称賛の声が寄せられている。松木が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは、５月23日にハルとの昇格プレーオフ決勝でプレミアリーグ復帰を目指すはずだった。だが19日、他クラブの練習を“スパイ”していた規則違反があったとして、昇格プレーオフからの追放