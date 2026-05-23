◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(23日、ベルーナドーム)オリックスとの首位攻防第2戦で登板予定の佐藤爽投手が意気込みを語りました。佐藤投手は育成から入団の2年目。4月に支配下契約をつかみ、ここまで1軍で3試合先発し1勝0敗、防御率3.24としています。チームは13日のソフトバンク戦で129球投げた郄橋光成投手と15日に登板した平良海馬投手が登録抹消中。佐藤投手がオリックスとの大事な2戦目に登板します。佐藤投