【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。5月23日の放送のテーマは、これまで有名作品に数多く出演するも、プライベートは謎に包まれている俳優・沢尻エリカを深掘りする。 ■沢尻エリカ、超多忙を極めた20代の頃の心境を明かす 正統派も個性派も、ジャンル問わず