23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円安の6万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては59.07円安。出来高は9858枚だった。 TOPIX先物期近は3888.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.96ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63280 -609858 日経225min