俳優の沢尻エリカ（40）さんが、日本テレビ系トークバラエティー『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜日よる11時30分放送）に出演。多忙を極めた時期に抱えた葛藤などを明かし、知られざる素顔に迫ります。番組は、Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマンの日村勇紀さん（54）がMCを務め、「いま日本中で推されているモノ」が、なぜそこまで推されているのか？世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラ