「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞１８着から巻き返しを目指すロンギングセリーヌは２２日、美浦の角馬場でじっくりと体をほぐした後、ダートコースを１周半ほど軽く流して大一番への準備を行った。藤田助手は「変わらず順調です。やる気のある雰囲気で具合も良さそう。体も変わりないです」と臨戦態勢は整った。デビューから５戦全てで逃げているが「同型もいますし、レースについては乗り役にお任せします。雨はや