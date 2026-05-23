ＪＲＡは２２日、２５年ヴィクトリアＭなどＧ１を２勝したアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩）が、同日付で競走馬登録を抹消したと発表した。今後は北海道安平町のノーザンファームで繁殖入りする。同馬は阪神牝馬Ｓ１０着後に臀筋繊維の損傷による内出血が判明。２１日にノーザンファームの獣医師の馬体検査を受け、骨盤骨折の疑いで復帰のめどが立たないと診断されたため、協議の結果、現役引退と繁殖入りが決まった。