「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）抽選突破で樫の舞台に挑戦するスタニングレディは２２日、角馬場から美浦坂路を４Ｆ７０秒１−１７秒６で駆けて調整を終了。予定通りのメニューをこなした。「順調に来ています。目一杯に仕上がっているし、出来は申し分ない。広いコースの方が現状は良さそうですし、あとは相手が強くなってどこまでやれるかですね」と宗方助手。状態の良さを生かして、一つでも上の着順を狙う。