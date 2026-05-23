「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）フローラＳを快勝して樫出走の権利を得たラフターラインズは２２日、大雨が降るなか、角馬場で入念なほぐし運動を行った後、美浦Ｗを向正面から約１周軽く流した。見届けた小笠師は「追い切り後も順調に来ています。元気一杯ですね」と口数は少ないなかでも、順調ぶりを強調した。枠順は大外となったが「極端になったけど、偶数なので良かった」とＯＫサイン。現状の東京の馬場を考えても