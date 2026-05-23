ソフトバンクの松本晴が23日の日本ハム戦で3勝目を目指して先発する。「（中）10日もあったので体はしっかり休められた。フォームの修正だったりにも時間を充ててレベルアップできていると思います」。開幕から連勝スタートを切りながら以降5度の先発では白星に恵まれず、リフレッシュのために登録抹消となっていた。再スタートの一戦で4月4日のロッテ戦以来の白星をつかむ。