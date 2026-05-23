◇パ・リーグ日本ハム0―10ソフトバンク（2026年5月22日みずほペイペイＤ）日本ハムのドラフト2位ルーキー、エドポロ・ケイン外野手（22）が22日のソフトバンク戦で1軍初昇格し、いきなり「7番・中堅」でスタメン起用されたが、3打席連続三振に終わった。「2軍の試合と同じように入れたら良かったけど、お客さんがいっぱい入っての試合は初めてだったので…。そこの気持ちの違いが、結果の違いになってしまった」2軍で