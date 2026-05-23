「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）史上初となるデビュー３戦目での最短Ｖを狙うエンネ。金曜朝は雨でぬれた栗東芝をキャンターで軽く流してから、坂路を４Ｆ６３秒１で駆け上がった。吉岡師は「落ち着きがあって、いい意味でいつも通り。坂路をブレなく一直線に上がってきました」と目尻を下げる。馬体に余裕のあった初戦からフローラＳでは８キロ絞ったが、まだまだ上積みがある。「見た目の皮膚感、皮下脂肪が薄くなって