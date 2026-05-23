「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）忘れな草賞の覇者ジュウリョクピエロは金曜、ゲートで駐立を確認した後に栗東Ｅを半周して大一番に備えた。佐々木助手は「カイ食いも良く、落ち着いています」と順調な仕上がりを説明。鍵を握るテンション面については「普段は本当にかわいい子。スタンド前発走がどうかですが、前走でメドが立ちましたし、あの感じなら」と手応えを語る。枠順は８枠１６番。「やることはシンプルですし