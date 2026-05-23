俳優の板尾創路が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）第9話にゲスト出演することが発表された。板尾は、主人公・野宮ルナ（波瑠）の文芸仲間だった女性の再婚相手・園部啓介を演じる。その女性の娘・高坂菜名子は、北乃きいが演じる。【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名