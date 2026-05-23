恵まれた体格と同様に与えられる役割も大きいか。日本ハムのドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手（２２）が２２日、プロ入り後初めて一軍に昇格。同日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に「７番・中堅」で即スタメン出場した。格闘家エドポロキングを兄に持つ身長１メートル９０センチ、体重１０２キロの大砲候補は、今春キャンプから持ち前のパワーを武器に注目されたものの、練習試合などで結果を残せず。再び二