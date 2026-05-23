スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）のマネジメントを務める「ナイスガイ・パートナーズ」が22日、6月下旬をメドに一時帰国を検討し、昨秋ドラフトで1位指名したソフトバンクと面談する予定を発表した。米国時間20日にアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメント2回戦で敗退し、2年目のシーズンが終了。ルール上は交渉が解禁となることに「家族とも話し合い、ある程度の方針を出していかないと。