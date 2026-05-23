政府は、中東情勢を踏まえて編成を検討している２０２６年度補正予算案について、３兆円程度とする方向で調整に入った。高市首相は２５日にも補正予算の編成を正式表明する見通しだ。中東情勢への対応に特化した「特定目的予備費」２兆５０００億円程度を計上する方針だ。本来の予備費とは異なり、使い道を事前に絞っておくもので、新型コロナウイルス対応の際にも計上された。６月末に枯渇する可能性があるガソリン価格抑制の