俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）第7話が、きょう23日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもた