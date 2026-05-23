ソフトバンクは２２日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に１０―０の大勝を収めた。開幕から同カードは無傷の６連勝。パ４位に沈む王者が、今季好相性のライバルを投打で圧倒した。ＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手（２７）の移籍後初アーチなどで大量１０得点。連敗を喫した前カードのオリックス戦後に緊急ミーティングを開くなど、不安定な戦いで正念場を迎えている鷹が意地を見せた。チームは今、先発危機に陥って