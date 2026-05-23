「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）牝馬クラシック２冠を狙うスターアニスは金曜朝、栗東ＣＷで最終調整を終えた。高野師は「変わらず順調で安心しました。ここまで無事に来られて何よりです」と納得の表情を浮かべる。「追い切った後もテンションが上がることなく、むしろカイ食いはすごくいい。食べないこともある年齢なので、そういうことで困ったことがないのは救いですね」と話した。カイ食い面での不安がないのは４年