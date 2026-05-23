◇パ・リーグソフトバンク10─0日本ハム（2026年5月22日みずほペイペイ）ソフトバンクは22日、日本ハム戦に10―0で大勝し、同カードの開幕からの連勝を6に伸ばした。DeNAからトレードで加入した山本祐大捕手（27）が7回に移籍後初アーチの1号ソロ。史上10人目の同一シーズン両リーグ本塁打を放つと、この回2度目の打席では満塁で走者一掃の3点打を放った。守っても先発・前田純投手（25）らを好リード。チームの連敗を2で