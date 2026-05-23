俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)の23日放送回には、「50代で始める近距離2拠点生活！夫婦で育てるセカンドハウス」が登場する。【住人十色】大きなキッチンスペース舞台は、京都府南丹市。住人（アルジ）は、50代の夫妻。京都市内に住みながら、5年前から毎週南丹市に通っている。ガルバリウム鋼板で覆われたスタイリッシュな平屋は、