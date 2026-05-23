エースの影響力は絶大だ。木原稔官房長官は２２日、高市早苗首相からスピードスケート女子で夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを手にした高木美帆さん（３２）に、国民栄誉賞の授与を検討するように関係省庁に指示を出したと公表。受賞が決まれば冬季五輪メダリストではフィギュアスケート男子で五輪２連覇の羽生結弦以来、史上２人目の快挙となる。長きにわたりスピードスケート界をけん引してきたレジェンドの存