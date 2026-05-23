生成ＡＩ（人工知能）で自身の声を模した動画を作られ、ＳＮＳに投稿されたとして、人気声優の津田健次郎さん（５４）が提訴に踏み切った。生成ＡＩによる声の権利侵害を裁判で争う初のケースになるとみられ、不正競争防止法違反やパブリシティー権侵害に当たるかが争点となる。（安田龍郎）１８０本以上の動画「首ポキは絶対にやめておけ」「カラスの賢さははっきり言ってネクストレベルだ」――。訴状によると、動画共有アプ