◇パ・リーグソフトバンク10─0日本ハム（2026年5月22日みずほペイペイ）ソフトバンク・前田純が今季初登板初先発で白星をつかんだ。昨年6月18日の日本ハム戦以来、338日ぶり1軍登板で5回2安打無失点。直球の最速は142キロながら6三振を奪い、昨季6月4日の中日戦以来の白星を挙げた。「お久しぶりでーす。チェンジアップを気持ち込めて投げました」と、お立ち台で充実した表情を浮かべていた。日本ハムは24年9月29日のプ