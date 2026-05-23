「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞５着から樫の王冠を狙うアランカール。金曜朝は栗東の角馬場でリラックスしながら体をほぐした。チューリップ賞で始動して今回が春３走目。馬体の維持に細心の注意を払いながらも状態を上げてきている。斉藤崇師は「カイバは前回よりも食べているし、体重は気にしていないです。やれることはやったので、あとは無事に輸送できれば。枠もお母さんと同じですからね。楽しみです」と１