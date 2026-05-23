5人組グループ・KEY TO LITが、30日午後6時から放送されるニッポン放送の特別番組『KEY TO LIT key to listen』（読み：キテレツ キテリス）でパーソナリティーを務めることが決定した。今回がグループとして初の冠ラジオ番組となり、午後8時まで生放送で届ける。【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT昨年11月には、メンバーの猪狩蒼弥がニッポン放送で初の冠ソロラジオ『猪狩蒼弥 I GOT IT.』を担当