レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）２日目（２２日、駒沢体育館）、男子グレコローマン１３０キロ級３位決定戦で敗れた小畑詩音（新日本プロレスリング）に対し、永田裕志監督（５８）が熱いエールを送った２週間前に左太もも裏を負傷した小畑は、３位決定戦で三宅紘誠（九州共立大）に敗戦。目標としていたアジア大会（９月１９日開幕、愛知）出場はならなかった。「正直未練はある。こ