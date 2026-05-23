ブーイングを浴びた左腕が、今や世界一軍団の終盤を支える柱になっている。ドジャースのタナー・スコット投手（３１）が、昨季の悪夢を振り払うような快投を続けている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２２日、スコットの復活劇を詳報した。ドジャースは２１日（日本時間２２日）現在、３１勝１９敗でナ・リーグ西地区首位。救援陣は２９イニング連続無失点を記録し、少な